Em jogo tenso, Ferroviária perde em casa e termina com sete em campo

Em jogo quente — primeiro pela pressão da torcida e, no fim, pelas expulsões que deixaram o time com sete jogadores em campo —, a Ferroviária perdeu em casa para o Athletic-MG por 2 a 1. Thayllon colocou o time paulista à frente no início do jogo. Ronaldo Tavares empatou de pênalti ainda no primeiro tempo, em lance que deixou a Ferroviária com um a menos. Na etapa final, David Braga marcou o gol da virada. Nos acréscimos, o time de Araraquara ainda teve mais três jogadores expulsos.

Essa foi a quarta derrota consecutiva da Ferroviária, que se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, com 18 pontos, o time corre o risco de entrar no Z-4 ao fim da rodada. Já o Atlético vive o momento oposto: com mais uma vitória, chegou aos 22 pontos e se afastou da parte de baixo da tabela. Atualmente ocupa a 13ª posição.

Ferroviária na frente

O jogo começou com as equipes se estudando muito. Mas, aos dez minutos, Thayllon recebeu pela esquerda de Juninho, desmarcado, entrou na área e bateu na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Virada mineira e confusão

Contudo, o Atlético manteve boa postura e chegou ao empate ainda no primeiro tempo. Zé Mário cometeu falta em Torrão na área. O árbitro inicialmente não marcou, mas o VAR confirmou a penalidade. Ainda assim, levou quatro minutos para validar o pênalti claro — e expulsou Zé Mário, que já tinha cartão amarelo. Ronaldo Tavares cobrou com categoria e deixou tudo igual.

No segundo tempo, a Ferroviária não se encontrou em campo e levou o gol da virada aos 13 minutos. O Atlético trocou passes por quase um minuto até David Braga aparecer sozinho e receber passe de Douglas Silva para empurrar para o gol vazio.

A torcida da casa reagiu com gritos de “time sem vergonha”, e a Ferroviária se desorganizou totalmente. Nos acréscimos, a situação ficou ainda pior: foram mais três expulsões em sequência. Aos 47 minutos, Carlão foi expulso por Anderson Gonçalves por reclamação após uma falta marcada que ele nitidamente não cometeu. Ricardinho também protestou e recebeu o vermelho. Logo depois, o juiz expulsou Wesley Pomba. Com três expulsões em quatro minutos de bola parada, o árbitro encerrou a partida.

Jogos da 17ª rodada da Série B

Quinta-feira (17/7)

Operário-PR 1×1 CRB

Remo 1×1 Novorizontino

Sexta-feira (18/7)

Atlético-GO 0 x 1 Criciúma

Ferroviária 1×2 Athletic-MG

Sábado (19/7)

Goiás x Cuiabá – 16h

Coritiba x Paysandu- 18h30

Avaí x Vila Nova – 18h30

Volta Redonda x Athletico-PR – 20h30

Domingo (20/7)

Amazonas x Botafogo-SP – 16h

América x Chapecoense – 18h30

