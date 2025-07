Fortaleza x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado (19), a Arena Castelão será o palco de um Clássico do Nordeste de realidades opostas. O Fortaleza recebe o Bahia às 16h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão. O confronto coloca frente a frente uma equipe em crise profunda, na vice-lanterna, contra um adversário que vive grande fase e ocupa uma vaga no G4.

A Voz do Esporte já ficará na ativa desde cedo. A live que acompanhará o jogo começa às 14h30, ao vivo. João Delfino está garantido na narração. Nos comentários, João Miguel Lotufo assume a bronca. Nas reportagens do clássico nordestino, trabalho para Christopher Henrique.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.