Internacional x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Ceará se enfrentam, neste domingo (20), no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Internacional encara o Ceará pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 11h, o Beira-Rio. Depois de duas rodadas consecutivas no torneio invicta, a equipe nordestina voltou a perder e assumiu a décima posição ao permanecer com os 18 pontos. Já, o Colorado retomou o caminho das vitórias na última rodada do torneio ao superar o Vitória como mandante.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do Premiere, a partir das 10h40 (de Brasília).

Como chega o Internacional

O triunfo sobre o Vitória quebrou uma sequência negativa de sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Inclusive, o resultado positivo permitiu a equipe gaúcha a escapar da zona de rebaixamento e subir para a 14ª posição, ao atingir os 14 pontos.

O técnico Roger Machado provavelmente terá duas voltas para o confronto diante do Ceará. No caso, o lateral-esquerdo Bernabei, que deve reassumir a titularidade. O volante Ronaldo cumpriu suspensão no jogo anterior, contra o Rubro-Negro baiano, tem chances em estar enre os 11 inicias. No entanto, a expectativa é de que ele fique como opção na reserva.

Como chega o Ceará

O Vozão estava a dois jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, já que empatou com o Sport e venceu o Fortaleza, no clássico. Entretanto, na 14ª rodada sofreu revés para o Corinthians, na Arena Castelão.

Além disso, o técnico Léo Condé deverá contar com dois retornos. Especificamente os atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul.

INTERNACIONAL x CEARÁ

15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 20/07/2025, às 11h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carbonero; Borré. Técnico

CEARÁ: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego, Fernando Sobral, Galeano, Lucas Mugni e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu (PR) e Anne Kesy Gomes (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro

