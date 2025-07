Três anos depois, Crespo se prepara para ter Morumbis como nunca viu

Neste sábado (19/5), o Morumbis será palco de um clássico com contornos especiais para o São Paulo e, principalmente, para Hernán Crespo. Afinal, o duelo diante do Corinthians, às 21h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcará a primeira vez que o treinador argentino comandará o Tricolor com a presença da torcida no estádio, em uma espécie de reencontro que nunca chegou a acontecer.

Campeão paulista em 2021, Crespo teve uma passagem marcante, porém silenciosa, pelo clube. Na época, as arquibancadas estavam vazias por conta da pandemia da Covid-19, o que impediu o treinador de viver o calor das arquibancadas do Morumbis. Três anos depois, ele terá enfim a chance de sentir o peso da casa tricolor ao vivo.

“É especial. Voltar ao Morumbis com os torcedores é algo que sonhei lá atrás. Senti o carinho mesmo de longe e agora quero retribuir isso em campo”, disse o treinador em entrevista durante a semana.

Além do simbolismo do reencontro com a torcida, a partida deste sábado tem peso de decisão para o São Paulo na tabela. O Tricolor vive um momento complicado no Brasileirão: são cinco rodadas sem vencer, com apenas um ponto somado em 15 disputados. O time caiu para a 16ª posição, flertando com a zona de rebaixamento, com apenas um ponto a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z-4.

Expectativa de noite histórica para Crespo

A sequência negativa acendeu o sinal de alerta no clube, que vê no clássico a chance de virar a chave, recuperar a confiança e retomar o rumo na temporada nacional. Uma vitória diante do maior rival, em casa, e com estádio cheio, pode ser o empurrão que Crespo precisa para iniciar uma arrancada no Brasileirão.

O clássico contra o Corinthians será muito mais que um jogo para Hernán Crespo. Será uma espécie de estreia emocional, três anos após levantar uma taça no comando do Tricolor. Agora, diante da torcida que o idolatra mesmo sem tê-lo visto em campo, o técnico argentino tem a chance de reunir passado e presente em busca de um futuro mais promissor.

