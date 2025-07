Palmeiras x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Atlético fazem mais um confronto entre as melhores equipes do Brasil nos últimos anos. O duelo acontece na tarde deste domingo (20), às 17h30, no Allianz Parque, em São Paulo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

O Verdão, que é o quinto colocado com 23 pontos, vive um momento delicado dentro de casa. Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda não venceu dentro do Allianz Parque. Os únicos triunfos alviverdes como mandante no torneio aconteceram na Arena Barueri. Já o Galo, oitavo colocado com 20 pontos, quer aproveitar a moral com o resultado da Sul-Americana para se aproximar dos líderes.

Na última rodada, o Palmeiras passou por mais uma decepção dentro de casa e empatou em 1 a 1 com o Mirassol. Já o Atlético não entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro, pois estava disputando o playoff da Copa Sul-Americana, e venceu o Bucaramanga, na Colômbia, pelo placar mínimo.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, em TV aberta, e no canal fechado Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega o Palmeiras

Pressionado pela sequência ruim, o Verdão tenta a primeira vitória após a disputa do Mundial de Clubes. Ainda sem Murilo na defesa, Abel Ferreira deve utilizar a mesma base que atuou nas últimas partidas. Outro desfalque para o português é o atacante Flaco López, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol e está suspenso.

Como chega o Atlético

Depois de conseguir um bom resultado fora de casa pela Sul-Americana, o Galo também vai em busca na primeira vitória no Brasileirão após a pausa do Mundial. No último jogo pela competição, o Atlético perdeu para o Bahia, fora de casa, por 2 a 1. Para o confronto em São Paulo, o técnico Cuca não terá Dudu, suspenso pelo STJD, e pode ter outros desfalques por conta do desgaste da viagem para a Colômbia.

PALMEIRAS X ATLÉTICO Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data e horário: 20/7/2025 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno e Richard Ríos; Felipe Anderson, Raphael Veiga e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO: xx Técnico: Cuca

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

