Cruzeiro x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro foi até o Maracanã e derrotou o Fluminense por 2 a 0. Com o resultado, assumiu a liderança do Brasileirão, somando 30 pontos e abrindo três de vantagem sobre Flamengo e Bragantino, segundo e terceiro colocados. No domingo (20), o time mineiro volta a campo para enfrentar o Juventude, no estádio do Mineirão. A partida começa às 16h (de Brasília), em Belo Horizonte, pela 15ª rodada da competição.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem o jogo ao vivo.

Como chega o Cruzeiro

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro vive grande fase e lidera o Brasileirão. Para o duelo em casa, no entanto, não contará com o goleiro Cássio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, Léo Aragão deve ser o titular. No ataque, Kaio Jorge, autor de 12 gols até aqui, segue como principal destaque e esperança de mais três pontos para os mineiros.

Como chega o Juventude

Comandado por Claudio Tencati, o Juventude chega embalado pela vitória sobre o Sport, em casa, com dois gols de Gilberto. Agora, fora de seus domínios e diante do líder, busca ao menos pontuar. Apesar da boa atuação recente, o time gaúcho continua na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação com 11 pontos, mas depende somente de si para sair do Z4.

CRUZEIRO x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro Série A – 15ª rodada

Data-Hora: 20/7/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Mineirão,BeloHorizonte (MG)

CRUZEIRO: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Bill e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Andrey Luiz de Freitas, ambos de PR

VAR: Wagner Reway (SC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.