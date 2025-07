Lucas Beraldo, do PSG, se casa em cerimônia privada

O zagueiro Lucas Beraldo aproveitou as férias e se casou com Rafaela Albino. O jogador do PSG e a médica subiram ao altar um ano após oficializar a união no civil. Contudo, a cerimônia religiosa foi privada e contou com a presença de familiares e amigos.

Companheiro de equipe e Seleção, Marquinhos esteve presente. O zagueiro, aliás, foi padrinho de casamento do casal, assim como sua esposa Carol Cabrino. A cerimônia marcou o fortalecimento da trajetória do casal.

Em julho do ano passado, Lucas Beraldo e Rafaela Albino casaram no civil. O casal tem um filho de seis meses, Benício. Aliás, um momento marcante da cerimônia aconteceu quando o filho subiu ao altar.

Revelado no São Paulo, Lucas Beraldo defende o PSG. O zagueiro, de 21 anos, conquistou a Copa do Brasil de 2023 com o Tricolor, além de seis títulos com o clube francês em um ano, incluindo a Liga dos Campeões da Europa.

