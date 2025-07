Mário Bittencourt destaca ‘case de sucesso’ de Arias

Um dos destaques do Fluminense nos últimos anos, Jhon Arias está de saída. Afinal, o Tricolor vendeu o jogador colombiano para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 141,57 milhões). Em coletiva neste sábado (19), no CT Carlos Castilho, o presidente Mário Bittencourt destacou o “case de sucesso” do atleta, que chegou em 2021 por 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões) e rendeu retorno dentro de fora de campo.

“A história do Jhon Arias foi muito bonita. Chegou da Colômbia em agosto de 2021 porque o nosso departamento de scout já o acompanhava. É um momento de celebração de um case de sucesso, não só do Jhon Arias, mas de todo o departamento de scout, da psicologia, entre outros, que acompanharam a evolução dele. É um jogador que está aqui há quatro anos, conquistou títulos e temos muita gratidão por tudo o que ele fez”, disse o presidente tricolor.

Contratado em agosto de 2021, Arias demorou para se adaptar ao futebol brasileiro. Nos primeiros meses, aliás, pensou em desistir de tudo após a morte de sua avó. Contudo, o trabalho de psicologia do Fluminense teve papel fundamental na evolução do jogador, que se tornou titular durante o Carioca de 2022, sob o comando de Abel Braga.

Arias teve trajetória de títulos e recordes

Depois disso, Arias entrou para a história do Fluminense. O colombiano conquistou os títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024, onde fez os dois gols da vitória sobre a LDU, do Equador. Além disso, também conquistou o bicampeonato carioca e teve papel de destaque nos Mundiais de 2023 e 2025.

Arias fez seu último jogo na derrota diante do Cruzeiro, quinta-feira (17), no Maracanã, pelo Brasileirão. O colombiano deixa o Fluminense com 230 jogos, 47 gols e 56 assistências. Ele é o 3º estrangeiro com mais jogos na história tricolor, além de ser o 8º estrangeiro com mais gols e o 5º jogador com mais participações diretas em gols pelo clube.

