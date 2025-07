Arias se despede do Fluminense e promete: ‘Eu vou voltar’

Arias se despediu do Fluminense em coletiva neste sábado, no CT Carlos Castilho - (crédito: Foto: Reprodução/FluTV)

Jhon Arias se despediu do Fluminense, mas deu só um “até logo”. O jogador colombiano, de 27 anos, está de saída após quatro anos vestindo a camisa tricolor. Afinal, foi vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 141,57 milhões). Na coletiva de despedida, neste sábado (19), no CT Carlos Castilho, o camisa 21 se emocionou e fez uma promessa aos tricolores.

“Não é um dia fácil para mim. Só quero deixar meu agradecimento ao clube que mudou minha vida e se tornou minha casa no Brasil (…) Sou muito grato por tudo o que fizeram comigo. Tem coisas que o dinheiro não compra. Saio de cabeça erguida, com sentimento de dever cumprido. Nossa história ainda não acabou. Um dia eu vou voltar porque ainda temos mais coisas para conquistar juntos”, disse.

Contratado em agosto de 2021, Arias entrou para a história do Fluminense com os títulos da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024, onde fez os dois gols da vitória sobre a LDU, do Equador, no Maracanã. Além disso, também conquistou o bicampeonato carioca e teve papel de destaque vice-campeão mundial de 2023 e na campanha de semifinalista na Copa do Mundo de Clubes em 2025.

Arias deixa o Fluminense com 230 jogos, 47 gols e 56 assistências. Ele é o 3º estrangeiro com mais jogos na história tricolor, além de ser o 8º estrangeiro com mais gols e o 5º jogador com mais participações diretas em gols pelo clube. No Wolverhampton, vai reencontrar André, seu ex-companheiro no Time de Guerreiros.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.