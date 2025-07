Benfica se acerta com Richard Ríos, que aguarda o Palmeiras

O Benfica acertou as bases salariais com o volante Richard Rios. Inclusive, a missão agora é acertar valores com o Palmeiras. O Verdão espera receber cerca de 30 milhões de euros (aproxidamente R$ 200 milhões), mas a expectativa é que o time português deseja flexibilizar o pagamento. As informações são do site “GE”.

Inclusive, a expectativa é que as partes se acertem nos próximpos dias, talvez ainda neste final de semana. Desta forma, ele pode se despedir do Verdão neste domingo (20), diante do Atlético, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

Titular absoluto do time comandado por Abel Ferreira, Richard Ríos está em alta após destacar-se na Copa do Mundo de Clubes. Aliás, ele recebeu ainda proposta da Roma, da Itália, e sondagem do Porto, também de Portugal, mas ele deve ir mesmo para o Benfica.

O Palmeiras é o quinto colocado do Brasileirão, com 23 pontos, a sete do líder Cruzeiro. O time mineiro, entretanto, tem dois jogos a mais do que o Verdão: 14 a 12. O Verdão, aliás, não poderá contar com o atacante Flaco López, suspenso, nem com Murilo, Bruno Rodrigues e Paulinho, machucados. O lateral-direito Giay está em fase avançada de recuperação de entorse no joelho direito, mas ainda é dúvida.

Desse jeito, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Atlético tem Weverton; Mayke, Bruno Fuchs, Gómez e Piquerez; Aníbal (Emi Martínez), Ríos e Veiga; Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque.

