Barcelona encaminha a contratação de Rashford

Rashford tem grande história no United, mas estava sem espaço no time - (crédito: Foto: Stephen Pond/Getty Images)

O Barcelona encaminhou a contratação do atacante inglês Marcus Rashford. Inclusive, já há veículos europeus cravando que já está tudo certo entre as partes. O atleta chegará por empréstimo do Manchester United, com opção de compra ao término da temporada 2025/2026.

Rashford tem 27 anos e chegou ao United em 2005, ainda criança. Ele profissionalizou-se pelo clube inglês em 2015/2016, conquistou seis títulos pelos Red Devils, mas perdeu espaço nos últimos anos. Inclusive, ele foi emprestado ao Aston Villa na temporada passada. Ele estava sem espaço no time que realiza pré-temporada com o técnico Rubén Amorim.

O atacante é um dos grandes nomes da história recente do United, afinal, são 138 gols em 426 jogos oficiais pelo Manchester. Ele tem ainda quatro gols, cinco assistências em 17 partidas pelo Aston Villa. Rashford, inclusive, tem ainda longa história pela Seleção, já que seu currículo tem a disputa das Copas do Mundo de 2018 e 2022 (com três gols nesta última).

Vale lembrar que o Barcelona contratou Rashford após frustar-se com Nico Williams, que renovou com o Bilbao, e Luis Díaz, que deve fechar com o Bayern de Munique.

