Lyanco recebe sondagens e pode deixar o Atlético

Em alta no Atlético, Lyanco despertou o interesse de clubes do exterior. O zagueiro, de 28 anos, recebeu sondagens de um clube da Ásia e dois da Europa. Assim, pode deixar o Galo nesta janela de transferências.

O interesse surgiu durante a Copa do Mundo de Clubes. O Everton, da Inglaterra, o Olympiacos, da Grécia, e o Al Duhail, do Qatar, procuraram informações sobre o jogador. Contudo, ainda não existe uma proposta oficial.

Embora não tenha uma proposta formalizada, algumas conversas evoluíram, de acordo com o “ge”. Na próxima semana, o Atlético vai se reunir com os representantes do zagueiro para definir o futuro.

Contratado em julho de 2024, Lyanco se firmou entre os titulares neste ano. Ao todo, disputou 27 jogos e marcou quatro gols. O zagueiro tem contrato com o Atlético até o fim de 2028.

