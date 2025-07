Vasco desiste de emprestar lateral para o Volta Redonda

O Vasco surpreendeu e decidiu cancelar o empréstimo de Paulinho para o Volta Redonda. O lateral-direito, aliás, já estava treinando com os novos companheiros no time da Cidade do Aço. Contudo, o Cruz-Maltino conseguiu anular a transferência antes da assinatura do contrato.

Paulinho seria emprestado junto com Lyncon para o Volta Redonda. O zagueiro, no entanto, vai seguir no empréstimo. O lateral, por sua vez, pode receber mais chances com o técnico Fernando Diniz.

A reviravolta aconteceu após Puma Rodríguez ficar fora dos relacionados para o jogo contra o Grêmio, neste sábado (19), às 17h30 (de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão. A decisão ocorreu por opção técnica.

Paulinho, de 20 anos, atuou em seis jogos no profissional pelo Vasco. Aliás, marcou um gol contra o Nova Iguaçu, no Carioca deste ano. O lateral-direito ainda soma 27 jogos e um gol nesta temporada pelo sub-20.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.