Fluminense monitora Hinestroza, do Atlético Nacional

O Fluminense já pensa no futuro sem Arias. Após vender o seu principal jogador para o Wolverhampton, da Inglaterra, o Tricolor terá que buscar uma reposição no mercado. Em entrevista coletiva neste sábado (19), no CT Carlos Castilho, o presidente Mário Bittencourt revelou que o clube está monitorando o atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia.

“É um jogador que a gente já monitora há bastante tempo. É um jogador interessantíssimo, um jogador com as características parecidas com a do Arias. Por coincidência, é um colombiano também”, disse o presidente do Fluminense.

Hinestroza, de 23 anos, estava na mira do Botafogo. O Alvinegro, inclusive, fez uma proposta. O Atlético Nacional, no entanto, recusou. O clube colombiano pediu 8 milhões de dólares (R$ 44,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mas a pedida foi considerada elevada pela diretoria alvinegra.

O Fluminense vendeu Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 141,57 milhões). Contratado em agosto de 2021, o jogador se despediu com 230 jogos, 47 gols e 56 assistências. Além disso, ele é o 3º estrangeiro com mais jogos na história tricolor, além de ser o 8º estrangeiro com mais gols e o 5º jogador com mais participações diretas em gols pelo clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.