Valorizado! Flamengo aumenta salário de Wallace Yan

O Flamengo anunciou que aumentou o salário do atacante Wallace Yan na manhã deste sábado (19). Naturalmente, o clube não entrou em valores, mas também não afirmou qual é o percentual do reajuste do jovem de 20 anos, revelado pelo próprio Fla. Mas vale citar que jogadores da base que se destacam recebem por volta de R$ 130 mil mensais.

Wallace Yan teve as primeiras oportunidades pelo Flamengo no ano passado. No entanto, ele despontou em 2025. Afinal, são sete gols e três assistências em 18 jogos no ano. Em alta com a torcida e com a diretoria, ele deve ser titular pela primeira vez com o técnico Filipe Luís contra o Fluminense neste domingo (20), às 19h30, no Maracanã, pela 15ª rodada do Brasileirão. O time busca a vitória para tentar reconquistar a liderança da competição. O Fla está em segundo, com 27 pontos em 13 jogos, enquanto o líder Cruzeiro tem 30, mas com uma partida a mais.

Veja a nota do Flamengo sobre Wallace Yan

“O Flamengo informa que foi realizado um reajuste salarial no contrato do atacante Wallace Yan. Reconhecimento ao seu desempenho recente com a equipe profissional.

O reajuste reflete a valorização de um atleta formado nas categorias de base do clube. E que tem se destacado em campo com gols importantes, atuações consistentes e constante evolução técnica.

Além do desempenho nos jogos, Wallace Yan também tem demonstrado comprometimento exemplar nos treinamentos e no seu processo de desenvolvimento como jogador do Mais Querido.

A nova etapa do contrato foi formalizada neste sábado (19), no CT George Helal, com presença do atleta, seus representantes e do diretor executivo de futebol do clube, José Boto.”

