Volta Redonda x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos distintos, Volta Redonda e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (19), às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, enquanto o time carioca luta para sair da zona de rebaixamento, os paranaenses tentam encostar no G4 para embolar a briga pelo acesso à elite.

Rebaixado para a Série B neste ano, o Athletico-PR não começou bem. Afinal, o Furacão sofreu nas primeiras rodadas, mas voltou a ficar mais confortável após vencer três dos últimos cinco jogos. Contudo, perdeu dois dos últimos três. Já o Volta Redonda, por sua vez, voltou a disputar a Série B depois de 26 anos e está na zona de rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium e ESPN.

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda vive situação delicada na Série B. Afinal, está na penúltima colocação, com 15 pontos. Contudo, está a três do primeiro time fora do Z4. Portanto, a luz no fim do túnel não está tão distante, mas ainda é necessário remar muito, já que possui o pior ataque com apenas sete gols marcados em 16 jogos disputados.

Como chega o Athletico-PR

Já o Athletico-PR ocupa o oitavo lugar com 23 pontos e está a três do Remo, que abre o G4. O time paraense, aliás, pode perder a posição para o Cuiabá e Avaí. Com uma campanha irregular de sete vitórias, dois empates e sete derrotas, o Furacão tenta se aproximar do G4 e planeja retornar para a Série A em 2026, mas ainda não se provou na segundona.

VOLTA REDONDA x ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro Série B – 17ª rodada

Data e horário: 19/07/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz, Pierre, Henrique Silva e Raí; MV e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa

ATHLETICO-PR: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo e Esquivel; Felipinho, Raul, Patrick e Zapelli; Mendoza e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

