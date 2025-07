Braga-POR anuncia a contratação de Gabriel Moscardo, ex-Corinthians

O Braga anunciou neste sábado (19/7) a contratação do volante brasileiro Gabriel Moscardo, que chega por empréstimo do PSG. O vínculo é válido por um ano e não fala em opção de compra ao término do período. O jogador tem 19 anos.

O Corinthians revelou o atleta em 2023. Inclusive, ele fez um gol em 25 jogos pelo Timão, antes de sair para o PSG em janeiro do ano passado por cerca de R$ 120 milhões. No entanto, não se firmou no clube, afinal, foi emprestado para o próprio Timão e depois para o Reims, da França. Ele tem contrato com o Paris Saint-Germain até 2028.

“Eu estou muito feliz. Ansioso para vestir essa camisa, entrar em campo e fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Estou ansioso para ser feliz com o clube. Sei que é um grupo que gosta muito de trabalhar e está com vontade de vencer”, comentou Gabriel Moscardo.

O Braga terminou o último Campeonato Português na quarta colocação, com 66 pontos em 34 jogos. O time recomeça a caminhada contra o Tondela, no final de semana dos dias 9 e 10 de agosto. Antes, porém, a equipe encara o Levski Sofia nas duas próximas quintas-feiras pela primeira fase da Liga Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.