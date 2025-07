Na estreia de Renato Paiva, Fortaleza fica no empate com o Bahia

Everton Ribeiro leva o Bahia ao ataque. Foi dele o gol de seu time no 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/ECBahia)

Neste sábado, 19/7, no jogo que marcou a estreia do técnico Renato Paiva (ex-Botafogo), o Fortaleza recebeu o Bahia na Arena Castelão. O jogo foi pela 15ª rodada da Série A do Brasileirão e foi muito movimentado, com ótimas chances para os dois lados, bola na trave, gols anuladados e jogadores tensos em campo. No fim, 1 a 1. Marinho fez um golaço para o Fortaleza no primeiro tempo. Na etapa final, o Bahia empatou em um gol confuso, contra, de Matheus Pereira.

Com o empate, o Fortaleza soma dez jogos sem vencer (sete derrotas e três empates). Assim, não deixa a zona de rebaixamento, subindo para 11 pontos,mas se mantendo em penúltimo. Já o Bahia vai aos 25 pontos, mantendo o 4º lugar, mas pode perder uma posição ao fim da rodada.

Fortaleza na frente no primeiro tempo

O Fortaleza do estreante Renato Paiva entrou com o seu terceiro goleiro, Magrão, já que João Ricardo e seu reserva Brenno estão machucados. Há meses no elenco, mas entrando em campo como titular pela primeira vez, Magrão mostrou insegurança quando usou os pés e em algumas saídas, o que levou o Bahia, mesmo com posse menor, a ter as melhores chances. Na melhor delas, Britez e Magrão não se entenderam e Erick Pulga foi mais esperto, chutando para defesa parcial do goleiro. Na sobra, Lucho chutou mal e a bola passou raspando.

Contudo, aos 29 minutos, Marinho pegou de primeira uma bola que o goleiro Marcos Felipe rechaçou e, de fora da área, fez um golaço, colocando o Fortaleza na frente. Pouco depois, aos 37, quase saiu o segundo. Breno Lopes passou por Jean Lucas e chutou na trave. Na sobra, Marinho não teve sucesso ao pegar de primeira. A bola espirrou e foi longe.

Bahia empata no segundo tempo

O segundo tempo pegou fogo. O Bahia voltou com Cauly na vaga de Lucho Rodríguez. O jogo ficou tenso por causa de uma zoação de Erick Pulga (ex-Ceará) para a torcida do Fortaleza. Os times buscaram o gol e o Fortaleza teve um gol anulado. Mas o Bahia era melhor. Lucero perdeu grande chance e Everton Ribeiro mandou uma na trave. Aos 15, Everton Ribeiro, de cabeça, marcou para o Bahia. Porém, o juiz foi ao VAR e anulou o tento, pois no início da jogada Marinho sofreu falta no lance em que perdeu a bola e originou o ataque.

O Bahia seguiu em cima, perdendo oportunidades claras. E mais um gol anulado. Contudo, veio o empate. Rodrigo Nestor, que entrara pouco antes, pegou a sobra de uma falta e chutou. A bola bateu em Matheus Pereira e matou o goleiro Magrão. 1 a 1. No fim, o Fortaleza se lançou à frente e teve três chances: duas com Pikachu e uma em que Pikachu tentou, mas quem concluiu foi Bareiro. A bola entrou. Mas o paraguaio, recém-contratado, tocou com a mão. Mais um gol anulado e 1 a 1 no placar final.

FORTALEZA 1×1 BAHIA

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data: 19/07/2025

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Gols: Marinho, 29’/1ºT (1-0);Maytheus Pereira, contra, 37’/2ºT (1-1)

FORTALEZA: Magrão; Brítez (Mancuso, 22’/2ºT), Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Pochettino (Martínez, 22’/2ºT) e Lucas Sasha; Marinho (Herrera, 22’/2ºT), Lucero (Bareiro, 34’/2ºT) e Breno Lopes (Pikachu, 38’/2ºT). Técnico: Renato Paiva.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor, 30’/2ºT), Jean Lucas (Michel Araújo, 30’/2ºT) e Éverton Ribeiro (Acevedo,43’/2ºT); Ademir, Lucho Rodríguez (Cauly, Intervalo) e Erick Pulga (Kayky, 30’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro:Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões Amarelos: Diogo Barbosa, Matheus Pereira, Breno Lopes, Martínez (FOR); Gilberto, Mingo, Erick Pulga (CEA)

Cartões vermelhos: –

