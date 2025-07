Fluminense pode mudar esquema para pegar o Flamengo

O Fluminense pode ter mudança de esquema para encarar o clássico com o Flamengo, neste domingo (20/7), em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Com a saída de Jhon Arias, que se despediu neste sábado (19/7) rumo ao Wolverhampton (ING), é certo que o técnico Renato Gaúcho mudará a equipe em relação à escalação que perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quinta (17/7).

Dessa forma, segundo informações do “ge”, é possível que o treinador retome o esquema com três zagueiros, que fez sucesso em determinados jogos no Mundial de Clubes. Caso essa seja a opção de Renato, o Tricolor começaria com Ignácio, Thiago Silva e Freytes.

Outras opções passam por encorpar o meio-campo ou manter três atacantes. No primeiro caso, a preferência seria por um quarteto com Bernal, Martinelli, Hércules e Nonato. Já se a segunda opção for a escolhida, no entanto, o time começaria com Canobbio, Cano e Soteldo. Assim, a provável escalação do Flu é: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Freytes; Renê (Gabriel Fuentes); Martinelli, Hércules e Nonato; Soteldo e Cano.

John Kennedy, regularizado a tempo, deve começar o jogo no banco de reservas. Ele retornou de empréstimo a pedido do Fluminense e já está como opção para Renato Gaúcho. A partida contra o Flamengo é às 19h30 (de Brasília) deste domingo, no Maracanã.

