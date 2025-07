Internacional é campeão gaúcho sub-20 invicto

Meninos do Sub-20 do Internacional comemoram título estadual - (crédito: Foto: Leandro Monks/SC Internacional)

O Internacional conquistou, na manhã deste sábado (19), o título do Campeonato Gaúcho Sub-20. Os meninos do Colorado empataram com o rival Grêmio em 1 a 1, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), e garantiram a taça de forma invicta, após vencerem o jogo de ida da final por 2 a 1.

O gol do Internacional no confronto decisivo foi do zagueiro Kauan Alves aos 43 minutos do primeiro tempo. A campanha do Inter, cujo técnico é o ex-goleiro Renan Brito, foi quase impecável. Afinal, o Colorado somou 10 vitórias e 2 empates em 12 jogos, com 31 gols marcados e apenas 6 sofridos.

A primeira etapa começou com muitas disputas físicas. A primeira chance do Inter veio aos 24 minutos, quando uma troca de passes rápida levou Yan Henrique à linha de fundo pela esquerda. O atacante buscava o cruzamento, mas a marcação o cortou. Dois minutos depois, quase saiu o gol. Vagheti lançou com precisão para Evertow dentro da área, que cruzou forte. Chrystian apareceu para finalizar, mas a defesa desviou no momento certo, evitando a abertura do placar.

O Colorado viu a sua insistência ser premiada aos 43 minutos, quando Kauan Alves antecipou-se à marcação e abriu o placar para o Internacional. Aos 13 do segundo tempo, uma bela tabelinha entre Kauan Alves e Yago Noal quase resultou em mais um gol colorado, mas o goleiro rival interceptou. O Grêmio empatou aos 51 do segundo tempo, com o centroavante Jardel, mas já era tarde para busca a reação.

Escalações

O Internacional entrou em campo com Diego Esser; Yan Henrique, Evertow, João Dalla Corte e Pablo; Lorenzo Vaghetti, Benjamin e Yago Noal; Kauã Alves, Marlon e Leandro Kauã. O Grêmio, por sua vez, começou o duelo com João Victor; Smiley, João Lima, Viery e Pedro Gabriel; Zortéa, Araújo e Tiaguinho; Gabriel Mec, Gabriel Passos e Jardiel.

Vale lembrar que Kauê Belmonte, que assumiu o posto após a demissão do técnico Fabiano Daitx na última quinta-feira (17), comandou o Grêmio.

