Vasco cede empate ao Grêmio em São Januário e amplia crise

O Vasco ampliou a sua crise ao ficar no 1 a 1 com o Grêmio neste sábado (19/7), pela 15ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino até saiu na frente em São Januário, com Lucas Freitas, mas permitiu o empate, com gol de Gustavo Martins. Ambos os tentos foram no segundo tempo. Volpi, com grande atuação, salvou o Imortal da derrota.

Primeiro tempo

A torcida do Vasco começou o jogo vaiando João Victor, pivô de polêmica durante protesto dos torcedores no CT, na última quinta, após as falhas na goleada por 4 a 0 para o Del Valle (EQU). Faixas com os dizeres “Deem a vida em campo. Atrás do gol, apoiaremos”; “Elenco caro, $em resultado” e “Respeitem o Vasco e sua torcida” se encontravam na arquibancada. A zaga do Vasco não reagia bem à pressão da torcida, errando muito no começo da partida.

Aos 10′, Jardim precisou fazer uma grande defesa, após jogada ensaiada de escanteio. O Grêmio conseguia escapadas, aproveitando os espaços deixados por Paulo Henrique. O Cruz-Maltino, porém, entrou no jogo e começou a criar chances. Numa delas, Hugo Moura aproveitou bate-rebate na área e mandou para as redes, aos 35′. Após cinco minutos de análise, no entanto, o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) anulou o tento vascaíno.

No lance seguinte, o próprio Hugo Moura ganhou disputa de cabeça, e Rayan deixou David na cara do gol. Porém, o árbitro foi “apito nervoso” e deu falta, ao invés de dar vantagem. Até Mano Menezes foi flagrado falando: “agora, eles têm razão”, se referindo às reclamações da torcida do Vasco. Aos 45+2′, Vegetti acertou a trave em chance cara a cara com Tiago Volpi. Na sequência, ele mesmo cabeceou para simples defesa do arqueiro, no que foram as últimas oportunidades do primeiro tempo.

LEIA MAIS: Na estreia de Renato Paiva, Fortaleza fica no empate com o Bahia

Segundo tempo

Mano Menezes, de fato, não estava satisfeito com a atuação gremista, promovendo três alterações antes mesmo dos 10′. Não adiantou, porén, já que o Vasco abriu o marcador. Em cobrança de escanteio, a bola ficou com Lucas Freitas, que dominou de coxa e, de esquerda, marcou seu primeiro gol com a Cruz de Malta, aos 17′.

Com a vantagem, Diniz optou por tirar David, que fazia sua primeira partida como titular desde setembro após se recuperar de LCA. O recuo foi fatal, já que o Grêmio chegou ao empate, aos 33′. Três minutos depois de colocar um volante (Mateus Carvalho), João Victor ficou na fogueira e precisou cometer falta. Na sequência da jogada, Gustavo Martins subiu livre após cruzamento de Pavón e testou para deixar tudo igual.

André Henrique quase virou com um golaço, mandando por cima de Léo Jardim. A bola caprichosamente acertou o travessão. A resposta foi um cabeceio de Vegetti, que obrigou Tiago Volpi a operar uma grande defesa. O arqueiro repetiria a dose em nova testada do Pirata, salvando o Grêmio e garantindo o empate, para vaias de São Januário.

Próximos passos

O Vasco sobe para a 14ª posição, agora com 14 pontos. O Tricolor segue em 12º, com 16. Na terça (22/7), o Cruz-Maltino resolve sua vida na Sul-Americana. Após levar de 4 a 0 no Equador, o time enfrenta o Independiente del Valle buscando uma espécie de milagre para chegar às oitavas de final. A bola rola às 21h30 (de Brasília), também em São Januário. O Grêmio também jogará pela Sula, mas na quarta (23/7), no mesmo horário. O Imortal precisa rever a derrota por 2 a 0 para o Alianza Lima, na Arena do Grêmio.

VASCO 1 x 1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro 2025 – 15ª rodada

Data e horário: 19/07/2025 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: –

Gols: Lucas Freitas, 17’/2ºT (1-0); Gustavo Martins, 33’/2ºT (1-1);

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Loide Augusto, 40’/2ºT), Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, David (Mateus Carvalho, 30’/2ºT), Nuno Moreira e Rayan; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Alex Santana (Cristaldo, 8’/2ºT), Edenílson (Villasanti, intervalo) e Dodi; Cristian Olivera (Pavón, 8’/2ºT), Alysson (Riquelme, 8’/2ºT) e Braithwaite (André Henrique, 29’/2ºT) . Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP)

Cartões Amarelos: Fernando Diniz, Paulo Henrique, João Victor (VAS); Edenílson, Christian Olivera, Alex Santana (GRE)

Cartões Vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.