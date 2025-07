Mano pede para valorizar ponto e se depara com dilema no Grêmio

Técnico do Grêmio, Mano Menezes contextualizou o ponto obtido em São Januário com o empate diante do Vasco por 1 a 1, neste sábado (19), pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro. Sabor de vitória? Ainda não. O Tricolor ficou na 12ª colocação, com 12 pontos, com este resultado.

“Saímos atrás, fora de casa, e buscamos a igualdade. Satisfeito, mas não totalmente. Temos, portanto, que valorizar este ponto, mas sem empolgação para ambicionar mais. Vamos valorizar também as defesas do Volpi, as assistências do Pavón, a perspectiva que tivemos para marcamos no início. Precisamos melhor na definição e no acabamento das finalizações”, entende o comandante do Tricolor.

Mano Menezes, em seguida, defendeu o esquema com três volantes. Mas disse que tem enfrentado alguns dilemas nesta sua segunda passagem pelo Imortal dos Pampas.

“Sou adepto dos volantes e acabo muito criticado por isso. Com três volantes, fizemos partidas que impedimos o nosso adversário de progredir. Gosto de jogar com três desta posição. Ao mesmo tempo, temos mais dificuldade para criar. Este é o meu dilema. Estamos ficando um longo período sem jogar. Não pode ser assim”, observou Mano.

Ainda com esta linha de raciocínio, de um futebol mais “conservador”, Mano Menezes contou como o Grêmio vai receber o Alianza Lima, na quarta-feira (23), em Porto Alegre, pelo jogo de volta da fase eliminatória da Copa Sul-Americana. Derrotado por 2 a 0, no Peru, o Imortal terá que ganhar o jogo por três gols de diferença para chegar às oitavas de final da competição internacional.

“Temos que marcar gols, mas não sofrer. Vamos defender também. A questão é achar o meio-termo na formação e o equilíbrio necessário”, refletiu o treinador gaúcho.

