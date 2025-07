Fernando Diniz convoca torcida do Vasco por virada contra o Del Valle

Após o empate do Vasco com o Grêmio por 1 a 1, neste sábado (19/7), em São Januário, o técnico cruz-maltino, Fernando Diniz, deu suas explicações para mais um tropeço na temporada. O treinador, afinal, também convocou o torcedor para o duelo desta terça (22/7) contra o Independiente del Valle (EQU), em que o Vasco precisa vencer por cinco gols de diferença para avançar na Sul-Americana. Antes, ele explicou a sensação após o empate, mesmo com 31 finalizações do Gigante da Colina.

“O meu sentimento é de frustração pelo resultado. E de satisfação pela produção do time. Eu acho que até poderia ter vencido. E produziu para ter vencido e para ter vencido até de goleada. A gente finalizou 31 vezes. Também (acho) que a arbitragem influenciou negativamente o jogo, muito negativamente, em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava de parar. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer o gol. O lance muito discutido do impedimento, achei pênalti no Vegetti no segundo tempo”, reclamou.

Diniz explica mudanças e convoca torcedor do Vasco

Diniz, então, seguiu, explicando a substituição que gerou ruído com a torcida. Quando o placar anotava 1 a 0 para o Vasco, o técnico tirou David, que se machucou, e colocou o volante Mateus Carvalho. Três minutos depois, o Grêmio empatou. Para Diniz, uma coisa não tem ligação com a outra.

“Em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Mateus Carvalho entrou, absolutamente nada a ver. O Tchê Tchê tem o domínio de fazer qualquer função, o Nuno (Moreira) voltou para a frente. O time recuou porque chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão”, avaliou.

Diniz aproveitou para convocar o torcedor para o jogo de terça contra o Independiente del Valle.

“Eu acho que se a gente produzir como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. Se a gente produziu hoje para fazer quatro gols, se a gente fez três gols contra o Melgar, contra a Fortaleza, contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato, eu acredito que é possível. Fazer o máximo para a gente conseguir. Eu já convoco o torcedor para vir nos apoiar, que é uma coisa muito difícil. O apoio da torcida vai ser uma força mais para a gente”, convocou.

E os protestos?

Por fim, ele comentou sobre o protesto da torcida no CT Moacyr Barbosa, na última quinta (17/7). Surpreendentemente, Diniz encara a situação com “naturalidade”.

“É uma coisa que eu encarei com uma certa naturalidade. Aqui no futebol brasileiro, essas coisas acontecem. Eu acho que foi um protesto que eu acho que os jogadores assimilaram bem. Ao mesmo tempo que os torcedores cobraram, eles mostraram que estão junto com o time, e eu acredito que a gente conseguindo criar uma simbiose cada vez maior do time com a torcida, o Vasco vai sair ganhando muito”, disse.

