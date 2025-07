Neymar e a derrota do Santos: ‘Não fizemos a metade do que fizemos contra o Fla’

Neymar jogou todos os minutos do duelo deste sábado, 19/7, no atropelo que o Santos levou do Mirassol ao perder por 3 a 0. O craque não fez um grande jogo, mas foi um dos que se salvaram do vexame, ao lado do goleiro Brazão (que fez três grandes defesas). Buscou o jogo, deu duas finalizações (uma perigosa) e duas assistências para lances que os companheiros finalizaram mal.

Ainda com a bola rolando, tirou selfie com um torcedor que entrou em campo. No fim da partida, estava decepcionado com o jogo e deu uma invertida numa pergunta sobre seu condicionamento físico (“falo disso toda hora”). E disse que a vitória foi totalmente merecida para o Mirassol.

“Fomos mal. Por isso o placar foi 3 a 0. Não fizemos nem metade do que fizemos no jogo contra o Flamengo na marcação. No meio da semana, o Mengo foi superior na posse de bola. Já o Mirassol, neste jogo, foi superior em todos os quesitos”, disse, para completar:

“Agora é descansar, porque quarta tem mais um desafio”, concluiu, lembrando que o Peixe enfrentará no meio da semana o Internacional, na Vila Belmiro.

