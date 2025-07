Com show de Luciano, São Paulo bate o Corinthians e se afasta do Z-4 - (crédito: Foto: Paulo Pinto/ SPFC)

O Majestoso deste sábado (19/7) teve nome: Luciano. O camisa 10 do São Paulo decidiu, marcando os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão, e encerrando a má fase do Tricolor no torneio – eram quatro jogos sem triunfos.

A vitória afasta o time do Z-4. Afinal, a equipe de Hernán Crespo, que fazia sua primeira partida no Morumbis desde o retorno, sobe para 13º, agora com 16 pontos – quatro a mais que o Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, estaciona na décima posição, com 19 pontos.

Primeiro tempo

A partida começou de maneira animadora para o São Paulo, mas logo uma notícia ruim: Oscar se machucou e precisou sair aos 15′. Assim, Crespo colocou Alisson em seu lugar. A primeira grande chance do jogo saiu só aos 25′ e foi dos visitantes. Depay deu passe incrível para Ángel Romero, que encheu o pé esquerdo, carimbando o rosto do goleiro Rafael, em chute já de dentro da grande área.

Quem chegaria aos gols, porém, eram mesmo os donos da casa. André Silva ficou com a bola no meio-campo e progrediu em velocidade. Ele serviu Luciano, que, de canhota, mandou no cantinho de Hugo Souza, sem a menor chance de defesa, aos 31′, animando o Morumbis. A festa seria ainda maior logo três minutos depois: Arboleda lançou Wendell, que disparou e chutou cruzado. Luciano, completamente livre, só desviou para o fundo do barbante.

Segundo tempo

Com uma excelente vantagem no placar, o São Paulo seguia sendo dono das ações, levando o jogo em banho-maria. Dorival promoveu logo três mudanças no intervalo, mas não surtiram efeito. As chances, dessa forma, eram escassas. Garro tentou cruzamento, e Talles Magno testou, mas por cima do gol.

Luciano, ao sair, foi ovacionado pelo Morumbis. Assim, Tapia pode realizar sua estreia pelo São Paulo. O Corinthians tentava não se entregar na partida. No entanto, o dia era da zaga são-paulina, que fez exibição para lá de segura nos 90 minutos. Rafael, no último lance de jogo, fez um milagre no cantinho, ajudando a garantir o 2 a 0 e a importante vitória tricolor.

Próximos passos

Ao encerrar a sequência de quatro jogos sem vitórias no Brasileirão, o São Paulo agora sobe para 13º, com 16 pontos. Assim, já vê o Corinthians mais de perto, já que o Timão se mantém em décimo, com 19.

O Tricolor Paulista volta a campo na quinta-feira (24/7), quando visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada. O Corinthians, por sua vez, segue em SP, mas jogará em seu estádio. Na quarta (23/7), recebe o Cruzeiro, também pela #16.

SÃO PAULO 2 x 0 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro 2025 – 15ª rodada

Data e Hora: 19/07/2025, às 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Gols: Luciano, 31’/1ºT (1-0); Luciano, 34’/1ºT (2-0);

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino, 34’/2ºT); Cédric, Bobadilla (Pablo Maia, 27’/2ºT), Marcos Antônio, Oscar (Alisson, 15’/1ºT) e Wendell; Luciano (Tapia, 34’/2ºT) e André Silva (Ferreira, 27’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres (Mana, intervalo), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Angileri, 21’/2ºT); Breno Bidon, José Martínez (Raniele, intervalo), Carrillo (Talles Magno, 22’/2ºT) e Garro; Ángel Romero e Memphis Depay (Guilherme Negão, intervalo) . Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Alisson, Tapia (SAO); Raniele, Garro (COR)

