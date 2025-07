‘Clássico não se joga, se ganha’, decreta Luciano

Luciano foi a figura do Majestoso - (crédito: Foto: Paulo Pinto/São Paulo)

Autor de dois gols na vitória do São Paulo sobre o Corinthians por 2 a 0, o atacante Luciano recordou uma máxima importante após o encontro deste sábado (19), no Morumbis, pela rodada 15 desta edição do Campeonato Brasileiro.

“Clássico não se joga, se ganha”, decretou.

O camisa 10 também foi ovacionado pelo público do Cícero Pompeu de Toledo. Tudo depois de uma semana tensa, marcada pela invasão de uma facção da torcida do Tricolor ao CT da Barra Funda. No entanto, Luciano vê a presença destes torcedores mais radicais como algo positivo.

“Os torcedores foram no CT ontem demonstrar apoio. Precisávamos desta vitória. Jogamos juntos”, afirmou.

Luciano lembrou que teve que dar a volta por cima algumas vezes desde que chegou ao Soberano, em 2020. Claro, aceitando algumas críticas, algo que faz parte da vida de todo futebolista.

“Falei para a rapaziada que quando eu cheguei, em 2020, ninguém acreditava, fui criticado, ouvi muita coisa, mas devagar estou construindo alguma coisa, alguma história. Quero agradecer a torcida que me apoia, alguns criticam, eu também entendo, porque não vou estar bem sempre, mas faz parte”, completou.

