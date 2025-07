Internacional x Ceará, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

O Internacional encara o Ceará pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 11h, o Beira-Rio. Depois de duas rodadas consecutivas no torneio invicta, a equipe nordestina voltou a perder e assumiu a décima posição ao permanecer com os 18 pontos. Já o Colorado retomou o caminho das vitórias na última rodada do torneio ao superar o Vitória como mandante.

Deus ajuda quem cedo madruga. Com base na sabedoria popular, Cesar Tavares salta da cama para narrar o embate bem cedo, ao vivo, pela Voz do Esporte, a partir de 9h30. Mas o inconfundível camisa 10 da locução esportiva não estará sozinho nesta missão. Afinal, Guilherme Morais está escalado para agregar os comentários mais certeiros do encontro. E, por fim, o intrépido Pedro Rigoni completa o trio de ferro da transmissão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.