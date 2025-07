Palmeiras x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Palmeiras e Atlético-MG fazem mais um confronto entre as melhores equipes do Brasil nos últimos anos. O duelo acontece na tarde deste domingo (20), às 17h30, no Allianz Parque, em São Paulo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

A Voz do Esporte está de prontidão para acompanhar a partida, ao vivo, a partir de 16h. Ricardo Froede narra. Pedro Fut comenta. Raphael Almeida reporta.

