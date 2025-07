Flamengo x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Dia de Fla-Flu no Maracanã. O Rio vai parar! - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Após boas atuações no Mundial de Clubes e bastidores agitados, Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro perdeu a liderança da competição na última rodada, enquanto Tricolor procura diminuir a distância para os primeiros colocados.

A Voz do Esporte inicia os trabalhos, ao vivo, às 18h. Cesar Tavares, que também estará no jogo do Inter, volta para narrar o clássico. Ele terá o auxílio de Rodrigo Seraphim nos comentários e Pedro Rigoni na reportagem.

