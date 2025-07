Faltava o Recife! Botafogo ?estreia? na capital pernambucana e encerra hiato

De Norte a Sul, o Botafogo rasgou o céu do país, comprovou a sua grandeza e cumpriu o que prega o hino nos últimos anos. “Honrando as cores do Brasil de nossa gente”. Mas faltava passar por um local repleto de escolhidos. Compositor popular, Alceu Valença escreveu que a saudade lhe trouxe pelo braço ao retornar ao Recife. No futebol, obviamente com menos lirismo, a 15ª jornada desta edição do Campeonato Brasileiro recolocou o Mais Tradicional na rota da capital pernambucana. Neste domingo (20), na Ilha do Retiro, em choque entre campeões nacionais, o Glorioso visita o Sport e encerra este hiato na terra do frevo. O Jogada10, como não poderia ser diferente, estará no local da ocorrência.

“Quem te viu, quem te vê”, versou Chico Buarque. Esta é a primeira vez, como SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que o Alvinegro pisa em solo pernambucano. Desta vez, aliás, carregando as taças atuais da Libertadores e do Brasileirão. Além do alcance nacional do clube e de uma paixão que se espalha pelos quatro cantos do país, a fase vencedora da Estrela Solitária ajuda a explicar o motivo pelo qual centenas de alvinegros aguardavam a chegada da delegação, na noite de sábado (19), em um hotel no Recife. Os pernambucanos tiveram a chance de se aproximar de campeões, como John, Barboza, Vitinho, Telles e Freitas, além de jogadores com apetite de escrever uma história tão bonita, como Montoro, Pantaleão, Artur e Cabral.

Faz tempo…

Na última visita ao Recife, em 2021, o Botafogo, no modelo associativo, estava na Série B, no primeiro ano de mandato do presidente Durcesio Mello. Não havia John Textor, Espaço Lonier, Eagle Football, grandes contratações e outros substantivos que o torcedor se acostumou a usar no vocabulário. No auge da pandemia da Covid-19, no dia 20 de junho daquele ano, o Glorioso perdeu para o Náutico por 3 a 1, nos Aflitos, no silêncio das arquibancadas vazias. A última vez com público foi em fevereiro de 2020, no mesmo palco, contra o mesmo Timbu, pela segunda fase da Copa do Brasil, em embate único. Naquela ocasião, após score igualado em 1 a 1, o Alvinegro derrotou os alvirrubros, nos pênaltis, com o brilho de Gatito: 4 a 3.

Pernambuco se veste com o preto e branco do Botafogo

Há cinco temporadas sem ver o Fogão ao vivo, os pernambucanos preparam, então, uma festa inigualável. A “Recifogo”, coletivo de 100 torcedores, organizará um evento na manhã deste domingo, na Boa Viagem, bairro nobre do Recife. Mas há gente chegando de outras partes do estado e de outras cidades do Nordeste. É o caso de Luciano Pires, de Afogados da Ingazeira, um povoado de apenas 50 mil pessoas, a 390 quilômetros da capital. Contando as horas para o pontapé inicial, ele fretou uma van para estar presente na Ilha do Retiro, contra o Leão da Praça da Bandeira.

“Como o Sport está muito mal na classificação do Brasileirão e não vence há quatro meses, não sabemos quando vamos ver o nosso Botafogo novamente. Torcemos por eles na Segunda Divisão, no ano passado, por conta dessa chance. O Náutico está na Série C e o Santa Cruz na D. Por isso, é um dia muito especial para a nossa comunidade alvinegra. O Botafogo merece cada gota do nosso suor e cada segundo do nosso esforço. Estamos emocionados com esta linda oportunidade”, pontuou.

É dia de samba e frevo no Recife. E tempo, claro, de Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.