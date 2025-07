Fla-Flu é o clássico mais ríspido do futebol brasileiro; veja ranking

O clássico entre Flamengo e Fluminense é conhecido como o mais charmoso do país. Mas poderia perfeitamente ser tido como o de maior rivalidade na atualidade. Afinal, o Bolavip Brasil vasculhou o histórico de faltas e cartões dos principais clássicos do futebol brasileiro nos últimos dez anos e descobriu: o Fla-Flu é o clássico mais ríspido do Brasil. Neste domingo (20), as equipes cariocas voltarão a se enfrentar, pelo Brasileirão.

Metodologia

O levantamento considerou os principais clássicos regionais do país com presença na Série A deste ano, de 2015 até os dias atuais. O clássico Gre-Nal, do Rio Grande do Sul e os duelos envolvendo os quatro grandes de São Paulo. Além deles, os clássicos dos quatro grandes do Rio, o mineiro entre Atlético e Cruzeiro. Além deles, o Ba-Vi, da Bahia, e o clássico entre Fortaleza e Ceará. DEnfim, dezesseis, no total.

Foram contabilizados os números de faltas, cartões amarelos e vermelhos de todos os clássicos citados, em partidas válidas pelo Brasileirão. De cada um, foram somadas vários pontos. As médias de faltas por jogo, de cartões amarelos e de cartões vermelhos por partida. Mas os cartões amarelos tiveram peso 2 e os vermelhos, 3.

Fla-Flu, o mais ríspido empatado com Ba-Vi e Palmeiras x Santos

O Fla-Flu superou todos os outros clássicos cariocas. Ficou à frente de jogos considerados historicamente entre os mais tensos e ríspidos do futebol brasileiro, como o Gre-Nal.Aliás, o duelo gaúcho surpreendeu por aparecer como um dos menos ríspidos do futebol brasileiro nos últimos dez anos.

O clássico também apareceu como mais ríspido do que duelos envolvendo grandes rivais paulistas: Palmeiras x São Paulo e Corinthians x São Paulo.

No cálculo realizado no levantamento, dois clássicos tiveram a mesma pontuação que o jogo entre Flamengo e Fluminense: o clássico entre Palmeiras e Santos e o clássico baiano, entre Bahia e Vitória.

Fluminense é rival mais duro para o Fla nos últimos dez anos

Ajuda a explicar os ânimos acirrados entre Flamengo e Fluminense na última década um fato. O Tricolor é o adversário mais duro para o rubro-negro no período considerado no levantamento. Foram 22 vitórias do Flamengo, 18 empates e 14 vitórias do Fluminense.

Contra Botafogo e Vasco, os números do Flamengo são muitos superiores, o que acaba esfriando o nível de rispidez das jogadas. Nos clássicos contra o Botafogo, foram 19 vitórias do Flamengo, sete empates e sete vitórias do Botafogo. Já nos duelos com o Vasco, foram 19 vitórias rubro-negras, 13 empates e quatro vitórias vascaínas.

Os dez clássicos mais ríspidos do futebol brasileiro na última década:

Flamengo x Fluminense: 46,7 pontos

Palmeiras x Santos: 46,7 pontos

Bahia x Vitória: 46,7 pontos

Fluminense x Vasco: 45 pontos

Atlético-MG x Cruzeiro: 44,5 pontos

Botafogo x Flamengo: 43,8 pontos

Palmeiras x Corinthians: 43,6 pontos

Flamengo x Vasco: 43,5 pontos

Fluminense x Botafogo: 43,1 pontos

Santos x São Paulo: 43 pontos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.