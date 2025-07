Cleber Xavier analisa derrota do Santos para o Mirassol e fala em desequilíbro

Técnico do Peixe explica mudanças em derrota para o Mirassol - (crédito: Foto: reprodução TV Santos)

O Santos enfrentou o Mirassol neste sábado e foi facilmente derrotado fora de casa. Após a partida, durante a entrevista coletiva, o técnico Cleber Xavier reconheceu o que chamou de “desequilíbrio” no estádio Maião, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Aliás, após fazer um grande jogo e vencer o Flamengo no meio da semana, o Peixe acabou derrotado no duelo entre paulistas. O treinador lamentou o resultado, que deixou o time na 15ª colocação, com 14 pontos.

“Uma saída rápida resultou em escanteio, e eles fizeram o gol na bola parada. A partir daí, foi um desequilíbrio total. Eles aumentaram as possibilidades e tomaram conta do jogo. Vitória merecida do Mirassol. Hoje, não fizemos um bom jogo”, disse Cleber Xavier.

Mudanças no Santos

Contudo, entre uma partida e outra, Cleber promoveu mudanças na equipe, e algumas chamaram atenção. Rollheiser voltou ao time no lugar de Deivid Washington, com Neymar adiantado para atuar como um “falso 9”, o que não funcionou bem. Além disso, Igor Vinícius e Zé Ivaldo entraram nas vagas de Escobar e João Basso.

“As mudanças seguiram um critério físico. Foi um jogo intenso e desgastante, e alguns jogadores não conseguiram se recuperar. Coloquei atletas mais físicos: o Zé Ivaldo, por conta da bola aérea, e o Pituca, que tem mais controle e uma marcação mais agressiva. O Mirassol é uma boa equipe, com posse qualificada e saída vertical”, concluiu o comandante do Santos.

