Negócio fechado: Richard Ríos deixa o Palmeiras vai para o Benfica

Agora é oficial. O Palmeiras fechou o negócio com o Benfica e o colombiano Richard Ríos será jogador dos portugueses. O valor foi de 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), com o clube paulista ficando com 70% do total, e o jogador ficando com 10%. Guarani (13,4%) e o Flamengo (6,5%) possuem percentuais em caso de venda e ficarão com o restante do dinheiro. Ríos, inclusive, já está desconvocado do duelo do Verdão com o Atlético Mineiro, neste domingo, às 19h30, no Allianz Parque.

O jogador foi um dos destaques do Palmeiras no recente Mundial de Clubes, quando o Verdão caiu nas quartas de final para o Chelsea. Com isso, despertou interesse de clubes europeus. Primeiramente, a Roma tentou o jogador, mas o Palmeiras considerou baixo o valor e, assim, o negócio esfriou. O Benfica, que também vinha buscando a contratação do colombiano, fez uma oferta melhor e o Palmeiras fechou negócio.

Raio-X de Richard Ríos

Richard Ríos, de 25 anos, começou no futsal, defendeu a seleção da Colômbia de Fut7 e, numa competição que contou com o Flamengo, o Rubro-Negro fez uma proposta ao jogador, que acertou seu vínculo ao Rubro-Negro em 2020 e logo foi para o futebol de campo. Sem espaço na Gávea, atuou no futebol mexicano por empréstimo (ao Mazatlán) e, quando retornou ao Fla, seguiu sem espaço, sendo negociado ao Guarani.

No time de Campinas, brilhou intensamente, e o Palmeiras o contratou em 2023 por R$ 6 milhões. Sempre se saiu bem com a camisa do Verdão, tornou-se titular da Seleção da Colômbia. Mas a partir de agora, por 30 milhões de euros, se torna jogador do Benfica.

