Alan Patrick brilha no Beira-Rio e Internacional vence o Ceará

O Internacional contou com o brilho de Alan Patrick, que comandou praticamente todas as ações ofensivas do Colorado e garantiu a vitória sobre o Ceará neste domingo (20/7, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcou o único gol da partida aos 22 minutos do primeiro tempo, após linda jogada de Borré, e decidiu o confronto. Dessa forma, colaborou para que o time de Roger Machado mantivesse a sequência de recuperação na competição.

Antes da pausa para o Mundial de Clubes, o Colorado ocupava a zona de rebaixamento. No entanto, depois disso, venceu o Vitória e também superou o Ceará. Por isso, subiu provisoriamente para a 12ª colocação, com 17 pontos. Por outro lado, o Vozão, que já havia perdido no Castelão, acumulou mais um resultado negativo. Ainda assim, permanece em 11º lugar, com 18 pontos.

Primeiro tempo excelente eAlan Patrick decisivo

Todavia, na partida no Beira-Rio começou em ritmo acelerado, com grandes chances para os dois lados. Desde o primeiro minuto, os goleiros precisaram trabalhar bastante. Bruno Ferreira salvou o Ceará em momentos decisivos, enquanto Rochet também contribuiu pelo lado do Colorado. Contudo, aos 22 minutos, após Bruno Henrique roubar a bola de Pedro Henrique, Borré recebeu na linha de fundo e cruzou na medida para Alan Patrick, que finalizou sem chances para o goleiro: 1 a 0.

Segundo tempo morno

Aliás, no primeiro tempo teve ótimo nível e agradou bastante quem acompanhou a partida. Já a etapa final caiu de rendimento, com poucas chances para os dois lados. Precisando, portanto, buscar o resultado, o Ceará de Léo Condé fez alterações, mas criou pouco e quase não incomodou Rochet, com exceção de uma bola na trave de Pedro Raul. Já no lado do Colorado, Roger Machado recuou o time cedo demais e não conseguiu aproveitar os contra-ataques para surpreender.

Próximos passos de Ceará e Internacional

Na quarta-feira (23), o Vozão entra em campo para enfrentar o Mirassol, no Castelão, a partir das 19h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Colorado encara o Santos, de Neymar, na Vila Belmiro, com início às 21h30 (de Brasília).

INTERNACIONAL 1 X 0 CEARÁ

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data: 20/07/2025

Local: Estádio do Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 31.976

Gols: Alan Patrick, 22’/2ºT (1-0)

INTERNACIONAL: Rochet, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Thiago Maia (Diego Rosa, 34’/2ºT) Bruno Henrique (Luís Otávio, 20’/2ºT) Alan Patrick, Wesley (Gustavo Prado, 32’/2ºT) Borré (Enner Valencia, 32’/2ºT) e Carbonero (Bruno Tabata, 20’/2ºT) Técnico: Roger Machado

CEARÁ: Bruno Ferreira, Fabiano Souza (Rafael Lemos, 16’/2ºT) Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lucas Lima (Lourenço, 14’/2ºT) Diogo (Fernando Sobral, 34’/2ºT) Matheus Araújo (Aylon, 22’/2ºT) Galeano, Pedro Henrique (Bruno Tubarão, 34’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Conde

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu (PR) e Anne Kesy Gomes (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro

Cartões amarelos: Carbonero (INT); Marlon, Matheus Bahia (CEA)

Cartões vermelhos:

