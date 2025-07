Ex-presidente da CBF, José Maria Marin morre em São Paulo

O ex-presidente da CBF, José Maria Marin, morreu neste domingo (20/7), em São Paulo. Ele tinha 93 anos e estava no Hospital Sírio-Libanês. Marin foi mandatário da confederação entre 12 de março de 2012 e 16 de abril de 2015. Portanto, foi sob o seu comando que o Brasil sediou a Copa do Mundo em 2014. Neste mesmo ano, o dirigente não disfarçou a vaidade ao inaugurar o prédio da CBF na Barra da Tijuca com seu próprio nome: ‘Sede José Maria Marin’. O nome saiu da fachada na gestão do sucessor, Marco Polo Del Nero. Depois, na gestão de Rogério Caboclo, a placa de batismo também deixou de existir. A CBF passou a ser a “Casa do Futebol Brasileiro”.

Antes de presidir a CBF, Marin foi o mandatário da Federação Paulista de Futebol de 1982 a 1988 e chefiou a delegação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México.

Em 2015, Marin foi preso na Suíça, durante uma investigação do FBI sobre corrupção na Fifa. Ele foi para os Estados Unidos, onde passou por julgamento e condenação. Assim, ficou em prisão domiciliar em Nova York, sob acusação de receber US$ 6,5 milhões de propina para assinar contratos de direitos comerciais das copas Libertadores, do Brasil e América. Mas voltou ao Brasil em 2020, após a libertação por causa de frágeis condições de saúde durante a pandemia da Covid. Em 2023, Marin sofreu um acidente vascular cerebral.

Episódio da medalha manchou imagem de Marin

Além da prisão, Marin também teve outro episódio com péssima repercussão. Em 2012, dois meses antes de assumir a presidência da CBF, ele foi flagrado colocando uma medalha no bolso durante a premiação dos jogadores do Corinthians após a final da Copa São Paulo de Juniores. O constrangimento fez com que a Federação Paulista de Futebol alegasse que a medalha, na verdade, já era mesmo para Marin. Mas o goleiro ficou sem o prêmio. E só receberia a medalha posteriormente.

Advogado e político, Marin teve longa carreira

Marin era advogado e político. Foi vereador em 1963 e chegou a presidir a Câmara Municipal de São Paulo em 1969. Nos anos 1970 foi deputado estadual e assumiu o cargo de vice-governador de São Paulo de 1979 a 1982. Ele, inclusive, herdou a titularidade do governo por dez meses, entre 1982 e 1983, quando o governador Paulo Maluf teve que sair do cargo para disputar uma vaga de deputado federal.

José Maria Marin estava em casa, em São Paulo, quando passou mal e foi para o hospital. Mas ele não resistiu. Morreu ma madrugada deste domingo.

A CBF emitiu a seguinte nota de pesar, lamentando o falecimento do antigo mandatário.