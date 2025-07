Português que interessava ao Botafogo é apresentado de helicóptero no Feyenoord

O atacante Gonçalo Borges teve recepção de astro hollywoodiano neste domingo, na sua apresentação ao Feyenoord. O português de 24 anos teve direito a desembarque de helicóptero e com o estádio De Kuip lotado, O jogador interessava ao Botafogo, mas foi contratado pelo gigante holandês junto ao Porto por 10 milhões de euros (R$ 65 milhões).

“Estou muito feliz por chegar ao Feyenoord. É um clube com história, com paixão e com um estilo de jogo que me entusiasma. Venho para trabalhar, para evoluir e para ajudar a equipa a conquistar os seus objetivos”, disse Gonçalo, que assinou vínculo com o clube até 2029.

Gonçalo quase foi para o Botafogo, mas preferiu o Feyenoord

O Porto tinha praticamente tudo certo com o Botafogo para negociar o atacante. Contudo, o próprio Gonçalo Borges e seus empresários preferiram seguir no futebol europeu e, assim, acertou o negócio com o Feyenoord, que é um dos três grandes da Holanda (juntamente com Ajax e PSV).

