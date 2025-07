United tenta Gyokeres. Mas atacante quer o Arsenal. Tome novela

Ruben Amorim pede ao United que contrate Gyokeres. Mas atacante, hoje no Sporting, só tem interesse em jogar no Arsenal - (crédito: Fotos: Gareth Copley/Getty Images e Gualter Fatia/Getty Images)

A novela sobre o futuro do atacante sueco Gyokeres está a todo vapor. O artilheiro do mundo em 2024 fechou a temporada 2024/25 com incríveis 54 gols e 11 assistências com a camisa do Sporting de Lisboa. Agora, quer jogar pelo Arsenal. E deixou isso claro. Contudo, o Manchester United entrou na briga e pode ser o novo destino do jogador. Segundo apuração da SIC, de Portugal, o treinador do United, Rúben Amorim, que comandou Gyokeres no Sporting, quer a todo custo ter o goleador. Por isso, o United fez uma proposta superior àquela que o Arsenal ofereceu ao Sporting.

Contudo, Gyokeres, que está de férias em Maiorca, mais uma vez disse ao seu empresário, o turco Hasan Çetinkaya, o seu desejo. Jogar no time de Londres e não no Red Devils:

“O estilo do Arsenal encaixa muito mais no meu estilo de jogo”, disse Gyokeres. Vale lembrar que já atuou no futebol inglês, pelo Coventry, antes de seguir para o Sporting, onde realizou duas temporadas fantásticas.

Para entender o interesse do Sporting em negociar com o United e não com o Arsenal: o clube londrino ofereceu 63 milhões de euros (R$ 408 milhões) e mais 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) caso o atacante alcance alguns objetivos. Já o United ofereceu 70 milhões de euros (R$ 455 milhoes) e mais 10 milhões de euros por objetivos.

Gyokeres segue de ‘férias’

Vale citar que Gyokeres já deveria estar fazendo os treinos da pré-temporada do Sporting, mas ampliou suas férias, descontente com a decisão da diretoria em não fechar logo com o Arsenal. Para o atacante, os sportinguistas não estão honrando a palavra dada ao clube de Londres.

