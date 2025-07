Vitão, zagueiro do Internacional, destaca atuação coletiva e jogo sem sofrer gols

O Internacional venceu o Ceará neste domingo (20) e segue se recuperando no Brasileirão. Graças ao brilho de Alan Patrick, o time chegou a 17 pontos em 12 rodadas. Na próxima rodada, enfrentará o Santos de Neymar fora de casa.

Após o resultado positivo contra o Ceará, o defensor Vitão, que teve atuação destacada e ajudou muito na defesa, principalmente marcando os atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul, avaliou a vitória do Internacional.

“Acho que fizemos um jogo muito bom, mais uma partida sem tomar gol. Antes, levar gols nos jogos nos incomodava, mas trabalhamos nisso e lutamos até o último minuto da partida. O Brasileiro é difícil, temos metas e ainda tempo para alcançá-las. Não era para estarmos nessa posição na tabela. Fico feliz com mais uma vitória para continuarmos nos recuperando no Brasileiro e buscando a parte de cima da tabela”, disse Vitão.

Internacional em 2025

O Internacional estava na zona de rebaixamento durante a pausa do Mundial de Clubes, mas agora soma duas vitórias seguidas sob o comando de Roger Machado, contando com o apoio do torcedor no Beira-Rio. Além disso, o time continua vivo na Copa do Brasil e na Libertadores. A maratona de jogos recomeça com muita pressão para manter a sequência de vitórias.

