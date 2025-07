Roger Machado, do Internacional, projeta duelos com a dupla Fla-Flu nas copas

O Internacional, sob o comando de Roger Machado, venceu o Ceará neste domingo (20) e segue em recuperação no Brasileirão, após ter permanecido mais de um mês na zona de rebaixamento. Alan Patrick decidiu o jogo e ajudou o time a chegar a 17 pontos, ocupando a 12ª colocação.

Desse modo, na entrevista coletiva, o técnico falou sobre a partida, sobre especialmente o ritmo do jogo. O primeiro tempo foi ótimo, enquanto a etapa final teve poucas chances.

“Primeiro tempo muito bom, com ritmo intenso. No segundo tempo, o Ceará fez modificações, e nós não mantivemos o mesmo ímpeto na marcação. O Ceará passou a usar bolas de inversão para chegar ao atacante Pedro Raul. No final do jogo, buscamos defender o placar e acabamos cedendo espaços. Mas foi uma evolução em relação ao último jogo, e queremos seguir assim. O mais importante foram os três pontos, que nos dão fôlego na tabela. Saímos de uma posição incômoda com esses seis pontos conquistados em casa nos últimos dois jogos. Vamos carregar esse otimismo neste momento de recuperação também para as copas. Estamos em um bom momento e espero entrar em conflito os próximos adversários”, disse o técnico na coletiva.

Projeção do Internacional para enfrentar a dupla Fla-Flu

Contudo, ainda focado nas copas, tanto do Brasil quanto na Libertadores, o Internacional enfrentará o Flamengo no torneio continental e o Fluminense no campeonato nacional. Roger, portanto, foi questionado se a escalação deste domingo é uma projeção para os jogos de mata-mata.

“Esse time em campo foi a escalação que considero mais equilibrada para este momento. Conseguimos manter regularidade, e essa é uma possibilidade real para manter a equipe nas copas”, concluiu o técnico na entrevista.

