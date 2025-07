Com passagem curta no Vasco, atacante Clayton se despede do clube

O atacante Clayton passou pelo Vasco em 2024, mas não teve sucesso. Disputou somente oito partidas, foi titular em duas delas e não marcou gols nem deu assistências. No entanto, depois de um empréstimo ao Rio Ave, o jogador assinou contrato em definitivo com o modesto clube português. E usou as redes sociais para se despedir do Gigante da Colina.

Clayton, aliás, chegou ao Vasco em meio à instabilidade. Naquele momento, o time amargava a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca e ele atuou como titular em um dos jogos. Além disso, continuava no elenco durante a crise que culminou na demissão de Ramón Díaz, na saída da 777 do comando do futebol e na breve passagem de Álvaro Pacheco como treinador.

Sem espaço no grupo, Clayton voltou para Portugal, reencontrou seu futebol e despertou o interesse de clubes como o Benfica. Entre as mensagens dos torcedores nas redes sociais, uma ganhou destaque: “A culpa nunca foi sua.”

O Vasco havia investido cerca de R$ 20 milhões para contratar o atacante. Por outro lado, o clube agora pode recuperar parte do valor. Para isso, solicitou a antecipação de receitas futuras com a revenda de Clayton, no processo de recuperação judicial.

Carta de despedida de Clayton ao Vasco

“Hoje encerro oficialmente meu vínculo com o Vasco e quero deixar minha profunda gratidão pela oportunidade de ter feito parte dessa história. Cada dia e cada desafio me fizeram crescer, não só como atleta, mas também como pessoa.

Agradeço de coração aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcida apaixonada e a todos que fizeram parte dessa trajetória. Levo comigo aprendizados que vão além do campo e torço intensamente pelo sucesso do Vasco e de quem segue vestindo essa camisa com orgulho e dedicação.

Seguimos na torcida e no coração. ??????????????”

