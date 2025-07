Vitória x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (19), a 15ª rodada do Brasileirão apresenta um confronto de extremos absolutos. O Vitória enfrenta o Red Bull Bragantino às 16h (horário de Brasília), no Barradão. A partida coloca frente a frente uma equipe na zona de rebaixamento contra o terceiro colocado do campeonato. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que transmite a partir das 14h30 (de Brasília), com o pré-jogo e a narração com Aldo Luiz.

Além de Aldo Luiz, a cobertura da Voz ainda conta com Diogo Martin e Junior Azevedo. Não deixe de conferir tudo sobre este duelo clicando na arte acima a partir das 14h30 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.