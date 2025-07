Oscar sofre fratura e pode desfalcar o São Paulo por dois meses

Oscar, meia do São Paulo, recebeu o diagnóstico de fratura nos processos transversos de três vértebras lombares. Vala lembrar que o camisa 8 do Tricolor Paulista lesionou-se na vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, no último sábado (19). Inclusive, ele precisou ser substituído por Alisson aos 16 minutos.

O São Paulo afirmou em nota oficial que o jogador será submetido a um tratamento conservador com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva. Aliás, a expectativa é que Oscar fique fora de combate entre um e dois meses.

Oscar, aliás, lesionou-se após choque com José Martínez, do Corinthians. Ele até voltou para o jogo, mas não conseguiu continuar e precisou seguir para o Hospital Albert Einstein onde realizou exames de imagens.

Com os três pontos conquistados sobre o Corinthians, o São Paulo chegou aos 16 em 15 jogos e distanciou-se da zona de rebaixamento. O Tricolor agora se prepara para encarar o Juventude, fora de casa, nesta quinta-feira (24/7), às 19h, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.