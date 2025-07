Após derrota, Corinthians se reapresenta com treino de finalizações

Treino do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians se reapresentou na manhã deste domingo (20) no CT Dr. Joaquim Grava, menos de 24 horas após a derrota para o São Paulo por 2 a 0 pela 15ª rodada do Brasileirão. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Tricolor realizaram uma atividade regenerativa na parte interna do Centro de Treinamentos.

Assim, os demais jogadores foram a campo após um trabalho de força na academia. Depois do aquecimento, o técnico Dorival Júnior aplicou um exercício de enfrentamento com cruzamentos e finalizações, e um jogo em campo reduzido.

O Corinthians, inclusive, volta a treinar na manhã desta segunda-feira (21). O Timão enfrentará o Cruzeiro na quarta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, e precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação à Libertadores de 2026.

Dorival Júnior não poderá contar com os lesionados Yuri Alberto, Hugo e Maycon. Além do trio, o volante Raniele cumprirá suspensão. Por outro lado, o lateral-direito Matheuzinho poderá voltar após cumprir suspensão no clássico contra o São Paulo.

Dorival sob pressão no Corinthians

Vale lembrar que após o jogo, Dorival Jr, que já tem seu trabalho questionado, disse que seu trabalho vem sendo avaliado pelo presidente e pelo diretor de futebol Fabinho Soldado.

“Há oscilações, sim. Mas busco encontrar soluções que dêem sustentação e segurança um pouco maior. Nunca tive esse problema nos outros times que treinei. Enfim, estou tentando encontrar soluções.”

