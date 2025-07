Hinestroza, na mira do Fluminense, avisa: ‘Quero ficar’

Alvo público do Fluminense, o meia-atacante Hinestroza reforçou o interesse em seguir no Atlético Nacional, da Colômbia. O jogador de 23 anos reforçou que quer concluir o contrato com o seu atual time. Assim, naturalmente, fecha (ou pelo menos dificulta) as portas para o Tricolor.

“Eu tenho contrato até 2028 e é isso que eu quero, ficar aqui até que Deus diga basta e até que o presidente e a diretoria me queiram. Estou muito contente aqui, com os meus companheiros nesse estádio, com essa torcida, com todo o carinho que eles me dão”, comentou Hinestroza à mídia local no último sábado (19) após vitória sobre o La Equidad por 3 a 1.

Substituto de Arias?

A ideia da diretoria tricolor é contratar o colombiano Marino Hinestroza para substituir o compatriota Arias, vendido para o Wolverhampton nesta semana. Assim, o Tricolor terá que buscar uma reposição no mercado. Em entrevista coletiva neste sábado (19), no CT Carlos Castilho, o presidente Mário Bittencourt revelou que o clube está monitorando o atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia.

“É um jogador que a gente já monitora há bastante tempo. É um jogador interessantíssimo, um jogador com as características parecidas com a do Arias. Por coincidência, é um colombiano também”, disse o presidente do Fluminense.

Hinestroza, aliás, estava na mira do Botafogo. O Alvinegro, inclusive, fez uma proposta. O Atlético Nacional, no entanto, recusou. O clube colombiano pediu 8 milhões de dólares (R$ 44,3 milhões) por 80% dos direitos econômicos, mas a pedida foi considerada elevada pela diretoria alvinegra.

