Bayer Leverkusen presenteia Romário com camisa do time

L7NNON com camisa do Bayer Leverkusen - (crédito: Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen)

Durante o Alma Festival, no Riocentro, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Bayer Leverkusen — que está em pré-temporada no Rio de Janeiro — presenteou personalidades brasileiras com a camisa oficial do clube. Entre os homenageados estavam o tetracampeão Romário e o artista L7NNON, que prestigiaram o evento e tiveram acesso exclusivo aos bastidores da equipe alemã.

Essa foi apenas uma das ações de marketing do Bayer Leverkusen durante os dez dias que está no Brasil. Na última sexta-feira (18), por exemplo, a equipe alemã perdeu amistoso para o Flamengo Sub-20 por 5 a 1, na Gávea. Já pela noite, a equipe europeia testemunhou o Cristo Redentor ser iluminado com as cores vermelho e preto, que ilustram a camisa do time comandado por Erik Ten Hag.

Bayer Leverkusen no Brasil

Desde terça-feira (16/7), o Bayer Leverkusen realiza sua pré-temporada no Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu. Nas redes sociais, o clube publicou: “O famoso Cristo Redentor está iluminado em nossa homenagem. As cores nos unem com o Flamengo. O Rio é preto e vermelho”.

Nos próximos dias, o elenco do Werkself ainda realizará mais sessões de treino no Rio de Janeiro (RJ), além de diversas atividades sociais, inclusive em parceria com a Bayer. Naturalmente, também está prevista uma ou outra visita turística. A delegação ficará no Brasil até a próxima quarta-feira (23).

O próximo amistoso da equipe de Erik ten Hag acontece já no domingo, 27 de julho, três dias após o retorno à Alemanha, contra o Bochum. A partida será no Vonovia Ruhrstadion, com início às 13h (horário de Brasília).

