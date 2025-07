Líder Cruzeiro goleia Juventude. Teve gols de Gabigol

Líder do Brasileirão, o Cruzeiro confirmou o favoritismo e goleou o penúltimo colocado Juventude por 4 a 0, com a assinatura de Gabigol. Neste domingo, 20/7, o atacante entrou como titular na vaga do poupado Matheus Pereira e fez dois gols, um de pênalti. Os outros gols dos cruzeirenses neste duelo no Mineirão, pela 15ª rodada do Brasileirão, foram de Christian, que abriu o placar no primeiro tempo e Eduardo, nos acréscimos da etapa final. Kaio Jorge, que participou de três gols, passou em branco, mas foi o melhor.

Com a vitória, o Cruzeiro vai aos 33 pontos, mantendo a liderança isolada do Brasileirão. Contudo, o Juventude segue muito mal. Afinal, com apenas 11 pontos, está no Z4, em 18º lugar. Além disso, soma seis derrotas nos seis jogos que fez como visitante.

Cruzeiro fura a retranca no fim do primeiro tempo

O Cruzeiro teve o domínio, fazia boas jogadas com os avanços de William pela direita, mas tinha dificuldades para encontrar brechas para finalizações. Afinal, a defesa do Juventude estava com bom encaixe. Mas, aos 39, a Raposa furou a retranca. Marquinhos recebeu desmarcado pela esquerda e cruzou. Kaio Jorge tentou um voleio, e Christian, atento, entrou para desviar a bola para a rede. O gol desnorteou o time gaúcho, que passou a dar liberdade na área. E por pouco não saiu o segundo gol, em chute de Kaio Jorge na área. O time foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, merecidamente.

Gabigol brilha no segundo tempo

Na etapa final, o Juventude voltou com o ex-santista Gabriel Veron fazendo a sua estreia. Entrou no lugar de Gilberto. O time gaúcho veio com mais ímpeto ofensivo. Mas com ele, buracos na defesa. Aos cinco, Kaio Jorge recebeu pela direita nas costas do lateral, invadiu a árera e rolou para Gabigol concluir para a rede. E Gabi marcou mais um. Aos 16 minutos, Kaio Jorge foi calçado na área. Pênalti que Gabi bateu com a qualidade de sempre: 3 a 0. Daí para a frente, festa para os mais de 52 mil cruzeirenses,que aplaudiram de pé Kaio Jorge e Gabigol, quando os atacantes foram substituídos. Mas teve tempo para, no fim, Eduardo, de cabeça, fechar a goleada.

CRUZEIRO 4×0 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro Série A – 15ª rodada

Data: 20/7/2025

Local: Mineirão, BeloHorizonte (MG)

Público: 52.850

Renda: R$ 3.567.00,98

Gols: Christian, 39’/2ºT (1-0). Gabigol, 5’/2ºT (2-0); Gabigol, de pênalti, 16’/2ºT (3-0);Edurado, 46’/2ºT (4-0)

CRUZEIRO: Léo Aragão; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Lucas Silva, 21’/2ºT e, depois, Wallace, 37’/2ºT), Eduardo e Christian (Matheus Pereira, 21’/2ºT); Gabigol (Bolasie, 43’/2ºT), Marquinhos e Kaio Jorge (Vanderson, 21’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo (Abner, 22’/2ºT) e Marcelo Hermes; Caíque, Hudson (Batalla, 22”/2ºT), Jadson e Mandaca (Alan Ruschel, 37’/2ºT); Gabriel Taliari (Matheus Babi, 22’/2ºT) e Gilberto (Gabriel Veron, Intervalo). Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Andrey Luiz de Freitas, ambos de PR

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões Amarelos: Marcos Paulo, Caíque (JUV)

