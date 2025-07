Com gol de Renato Kayzer, Vitória vence o Bragantino no Barradão

O Vitória venceu o Bragantino por 1 a 0 na tarde deste domingo (20), no Barradão, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi do Renato Kayzer. Dessa forma, o Leão encerrou um jejum de oito partidas sem vitória.

Com o resultado, portanto, fez o Vitória somar mais três pontos, chegar aos 15 e subir para a 15° colocação. Por outro lado, o Massa Bruta não pontuou, segue com os 27, mas se mantém na terceira posição.

Vitória na frente

O Vitória abriu o placar logo no início do jogo, aos oito minutos. Após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Renato Kayzer dentro da área. Assim, o atacante encheu o pé para balançar as redes para o Leão depois de sete jogos. Com vantagem no placar, o Vitória conseguiu se defender bem e jogar no erro do adversário,, enquanto o Bragantino teve que tentar buscar furar a marcação. No entanto, a equipe paulista teve muita dificuldade. Ambas as equipes, portanto, tiveram poucas chances de mudar o placar e os goleiros pouco trabalharam.

Bragantino tentou, mas não deu

A segunda etapa começou da mesma forma. O Massa Bruta mais presente no ataque, tentando achar espaços para empatar a partida. Fechado, o Leão seguiu apostando nos contra-ataques.

A grande chance do Bragantino aconteceu aos 15 minutos, após uma grande chocada de Henry Mosquera pela lateral. Ele finalizou e Lucas Arcanjo defendeu. No rebote, Gustavinho finalizou, mas a bola bate em Vinicinho e não entrou. Aos 30 minutos, o Massa Bruta teve outra boa oportunidade. Após cobrança de escanteio, Praxedes cabeceou pra fora. Dois minutos depois, ele também teve outra chance de cabeça. Já nos acréscimos, Pitta teve a bola do jogo para finalizar, mas foi para fora.

Próximos compromissos

O próximo compromisso do Bragantino na competição é contra o Flamengo, na quarta-feira (23), no Cícero de Souza Marques, às 21h30. Por outro lado, o Vitória recebe o Sport, no Barradão, no mesmo dia e horário. Ambas as partidas, portanto, serão válidas pela 16° rodada.

VITÓRIA 1×0 RED BULL BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Data e horário: 20/07/2025 (domingo)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Gols: Renato Kayzer, 8’/1°T (1 – 0)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Ronald Lopes, (Pepê, 19’/2°T) Baralhas e Matheuzinho (Edu, 36’/2°T); Fabri (Erick, 25’/1°T), Lucas Braga (Osvaldo, 19’/2°T) e Renato Kayzer (Renzo López, 36’/2°T). Técnico: Fábio Carille

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme Lopes; Ramires (Praxedes, 19’/2°T), Fabinho (Andrés Hurtado, 42’/2°T) e Gustavinho (Laquintana, 26’/2°T); Henry Mosquera (Davi Gomes,26’/2°T) , Isidro Pitta e Vinicinho (Thiago Borbas, 26’/2°T). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartão amarelo: Guilherme Lopes, Praxedes (RBB), Maykon, Erick (VIT)

Cartão vermelho:

