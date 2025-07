Richard Ríos vai ao Allianz e tem despedida discreta no Palmeiras

O colombiano Richard Ríos se despediu, de forma discreta, da torcida do Palmeiras neste domingo (20/7), no Allianz Parque. Antes do duelo contra o Atlético-MG, o volante foi ao gramado acompanhado de outros atletas lesionados e não-relacionados, tirou fotos, distribuiu autógrafos e rapidamente retornou aos vestiários. Ele acompanhou a partida em um camarote.

Fora da lista de relacionados pelo técnico Abel Ferreira, a despedida sem alarde foi um pedido do próprio clube. O Palmeiras orientou o jogador a manter a discrição até que o processo de transferência ao Benfica seja completamente formalizado, com exames médicos e assinatura de contrato.

???? Richard Ríos bajó a la grama del Allianz Parque a despedirse de los aficionados de #Palmeiras. Esta semana viajará a Lisboa para firmar con #Benfica ???????? ???? Los clubes ya intercambian la documentación para el traspaso pic.twitter.com/ukUDMJFwRn — Pipe Sierra (@PSierraR) July 20, 2025

Ríos foi vendido por 30 milhões de euros (cerca de R$ 194 milhões) ao time português. O Palmeiras ficará com 70% do valor, equivalente a aproximadamente R$ 135,8 milhões. O próprio Benfica pagará diretamente os 10% referentes ao jogador, enquanto Guarani (13,4%) e Flamengo (6,6%) também recebem suas respectivas fatias da venda.

Destaque do Verdão na temporada, Richard Ríos deixa o clube como peça-chave do elenco e com alta valorização. Aliás, ele chegou em 2023 por R$ 7 milhões após boa campanha com o Guarani no Campeonato Paulista e teve uma impressionante valorização de cerca de 3.000% no período em que esteve no clube.

Assim, o Palmeiras acelera sua movimentação no mercado em busca de um substituto à altura. Contudo, a missão não será fácil. Afinal, Richard Ríos vinha sendo um dos pilares do time de Abel Ferreira e sua saída deixa uma lacuna importante no meio-campo alviverde.

