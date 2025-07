Gabigol reforça escolha pelo Cruzeiro e tem pé no chão sobre título: ‘Falta muito’

Gabigol marcou dois gols na vitória do Cruzeiro por 4 a 0 em cima do Juventude, neste domingo (20), no Mineirão, pela 15° rodada do Brasileiro. Após a partida, o atacante se declarou para a Raposa.

“Como eu sempre falo e todos sabem, foi uma escolha muito acertada, estou muito feliz dentro do clube, na cidade, com a torcida. Sem dúvida, cada vez que passa meu coração vai ficando mais azul”, disse.

Com os dois gols, ele chegou a 11 na temporada pelo Cruzeiro em 25 partidas. Mas Gabigol alcançou outra marca importante: chegou a 117 gols no Campeonato Brasileiro e entrou no top-10 de maiores artilheiros da competição.

“Muito feliz. Como eu falo, os recordes vão acontecendo naturalmente. Eu tenho 28 anos ainda, tenho certeza que vou subir alguns degraus ainda. Então vou trabalhar pra isso acontecer o mais rápido possível”, almejou.

Gabigol e a chance de título

Por fim, o atacante comentou a importância do grupo e afirmou sobre o pé no chão quanto ao título do Brasileiro. O Cruzeiro é líder da competição com 33 pontos.

“Kaio é um grande jogador, como o Matheus também é, e o Bolassie quando entra, o Lautaro. A gente tem atacantes de diferentes características e o mister vem usando jogo a jogo, então, como a gente sempre fala, todo mundo tá pronto quando precisar. A gente tá pronto pra poder corresponder. Eu ganhei dois Brasileiros já, né, eu sei que ninguém é campeão na décima quinta rodada. Tem muito campeonato ainda, aqui ninguém comemora campeão de primeiro turno, campeão na décima quinta, falta muito campeonato ainda, joga jogo. Agora tem um jogo difícil contra o Corinthians na casa deles e vamos lá pra vencer”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.