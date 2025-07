Com olho inchado e roxo, Villalba ignora dor e termina jogo pelo Cruzeiro

Villalba, zagueiro do Cruzeiro, esclarece permanência no jogo mesmo com olho roxo - (crédito: Reprodução de vídeo Premiere )

Um dos destaques defensivos do Cruzeiro nesta temporada, o zagueiro Lucas Villalba jogou grande parte do segundo tempo da vitória por 4 a0 contra o Juventude, neste domingo (20), com olho inchado e roxo.

Após uma cobrança de escanteio do Juventude, aos 25 minutos do segundo tempo, o zagueiro teve um choque com Ángel dentro da área e levou a pior. Assim, ele ficou com o olho inchado e roxo. No entanto, Villalba esclareceu que ele optou por ficar em campo.

“Não vi porque sair. Foi um choque, um golpe. Não perdi a noção do jogo, não perdi nada. Então só foi um golpe. Primeiro que tentei ver se estava saindo sangue. Então como não saiu sangue, não me incomodava pra olhar, pra seguir olhando, não vi porque”, disse.

Além disso, o zagueiro comentou sobre o momento defensivo da Raposa. Nos últimos 10 jogos na competição, o clube mineiro levou apenas três gols, contra o Flamengo, Palmeiras e Grêmio, respectivamente.

“Eu sempre falo o mesmo, porque o conjunto vira como um escudo aqui, como um escudo defensivo, todos juntos. Então, isso é difícil. Eu acho que essa é a parte importante da nossa equipe, quando perde a bola e passa a linha, todo mundo se junta, fica perto e isso complica muito a possibilidade do time rival fazer o gol”, afirmou.

O Cruzeiro abriu vantagem na liderança e chegou aos 33 pontos. Na próxima rodada, enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena. A partida será na quarta-feira (23), às 19h30.

